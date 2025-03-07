Дональд Трамп, фото: FreeMalaysiaToday.com

https://racurs.ua/ua/n204607-rozdratuvannya-trampa-rosiieu-posyluietsya-cherez-eskalaciu-udariv-po-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 7 січня, вперше з моменту вступу на посаду публічно пригрозив росії санкціями. До цього Трамп займав більш м’яку позицію щодо російського диктатора володимира путіна, одночасно критикуючи президента України Володимира Зеленського.

Видання Axios з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише, що «гнів Трампа посилюється» в останні дні через поведінку росії та ескалацію нею ударів по Україні в той самий час, коли президент США наполягає на припиненні вогню.

Раніше цього тижня Трамп прийняв рішення призупинити постачання зброї та обмін розвідданими з Україною, щоб примусити її до переговорів. Тиск Трампа призвів до того, що Україна погодилася на ідею припинення вогню і висловила готовність до мирних переговорів з росією.

Наступного тижня високопосадовці США та України планують зустрітися в Саудівській Аравії, щоб обговорити можливе припинення вогню та рамки мирної угоди з росією.

Зустріч відбудеться через кілька тижнів після зустрічі на високому рівні між офіційними особами США та росії в Саудівській Аравії.

Трамп сьогодні у своїй соцмережі Truth Social на тлі посилення російських ударів по Україні пригрозив рф «широкомасштабними санкціями» та митами, якщо не буде досягнуто припинення вогню.

Axios зазначає, що, ймовірно, мита, які може запровадити Трамп, не матимуть значного впливу, враховуючи, що США вже запровадили широкі санкції проти росії, а у 2024 році Сполучені Штати імпортували із товарів лише на близько 3 млрд доларів.

Джерело: Axios