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Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Сумщині знищили групу рашистів, які перетнули кордон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204612-na-sumschyni-znyschyly-grupu-rashystiv-yaki-peretnuly-kordon-video.htmlРакурс
На Сумщині, на одній із ділянок ведення активних бойових, прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм.
Відповідне відео сьогодні, 7 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Окупанти проводили штурмові дії за участі піхотної групи в кількості 3-х осіб, які перетнули державний кордон України та намагалися наблизитися до українських позицій. Проте, завдяки професійним діям операторів БПЛА підрозділу РУБпАК «Прайм» та мінометних розрахунків прикордонників, піхоту противника вдалося знищити, — вказано в описі відео.
На відео показано, як по виявлених солдатах ворога завдаються удари та наслідки влучань.
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