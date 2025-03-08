На Волині неповнолітній стріляв по школярах з пневматичного пістолета — двоє постраждалих

17-річний студент стріляв по школярах з пневматичного пістолета, фото: Vyacheslav Akishin/Flickr

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На Волині у селі Суходоли Володимирського району 17-річний юнак прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.

Подія сталася 6 березня. Про це повідомляють прес-служба поліції Волинської області та видання «Суспільне».

Зазначається, що молодик — колишній учень цієї школи, а нині студент Володимирського центру професійної освіти.

Він прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями. Ймовірно, пістолет студент придбав в інтернеті, обставини наразі з’ясовують слідчі.

Стрілянина трапилася на вулиці — металеві кульки влучили по двох учнях. Один із постраждалих навчається у шостому класі, його мама звернулась за допомогою до медзакладу.

У поліції повідомляють, що про інцидент правоохоронців сповістила вчителька навчального закладу, на місце прибула слідчо-оперативна група.

Відомості за цим інцидентом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Джерело: Сектор комунікації поліції Волинської області, «Суспільне»