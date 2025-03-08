У ЗСУ відреагували на бої в районі Суджі. Фото: Генштаб

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Ситуація в Курській області рф перебуває під контролем командування Сил оборони України.

Диверсійно-штурмові групи ворога, які перейшли в район Суджі по гілці газопроводу, щоб закріпитися в районі міста, зазнають великих втрат. Українські військові виявляють цих російських спецпризначенців, блокують їх та ліквідовують. Про це прес-служба Генерального штабу ЗСУ заявила в коментарі «Українській правді».

Зазначається, що загалом на Курщині тривають важкі бої, а обстановка залишається складною. Найбільш активно ворог штурмуєна напрямках із населеного пункту Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше Суджі.

Наше командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони. Для стабілізації обстановки задіяно резерви головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 8 березня близько 100 військовослужбовців країни-агресора пройшли газопроводом до українських позицій в районі Суджі. Однак такий маневр не став несподіванкою для українських військових. У вирішальний момент вихід з труби був завалений, а 80% підрозділу окупантів було знищено.

Джерело: «Українська правда»