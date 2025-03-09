США відмовляються створити робочу групу у G7 щодо російського тіньового флоту

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Канада, яка цього року головує в G7 на ротаційній основі, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Квебеку.

На переговорах щодо вироблення спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом’якшуючи формулювання щодо росії, сказали джерела агентства.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проект заяви G7, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News, свідчить про те, що США наполягали на вилученні слова «санкції», а також формулювання про «здатність росії підтримувати війну» в Україні, замінивши його на «отримувати прибутки».

У формулюваннях, що стосуються безпеки на морі, США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай, зокрема, посилаючись на ризик для «життя і засобів до існування», спричинений його діями щодо «забезпечення незаконних морських претензій», його повітряними маневрами і, зокрема, в Південно-Китайському морі.

Вашингтон також виступає проти посилань на морську стійкість, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, в тому числі в Південно-Китайському морі.

Американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок пов’язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що «робить його нездатним приєднатися до будь-яких нових ініціатив», зазначили джерела.

Комюніке G7 не є остаточним, поки не буде опубліковане на основі консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.