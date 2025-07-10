Республіканці визначилися із розглядом нових санкцій проти рф в Сенаті США

https://racurs.ua/ua/n207692-respublikanci-vyznachylysya-iz-rozglyadom-novyh-sankciy-proty-rf-v-senati-ssha.html

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Законопроєкт про санкції проти росії Сенат США розгляне до кінця місяця.

Так вважає лідер більшості у Сенаті, республіканець Джон Тун, пише «Бабель».

Він заявив про «значний прогрес» в підготовці цього законопроєкту. За його словами, голосування в Сенаті може відбутися «вже протягом цієї робочої сесії», тобто до 1 серпня, коли Сенат піде на місячні канікули.

Останні тижні автори проєкту намагаються зробити його прийнятнішим для Трампа. Зокрема, до нього вже додали стандартне положення про право президента ухвалювати рішення щодо того, як і коли застосовувати фінансові санкції.

Також обговорюють надання кількамісячного пільгового періоду для країн, які торгують із росією, але водночас надають допомогу Україні, щоб уникнути санкцій.

При цьому джерела NYT кажуть, що без положення про повне право президента визначати умови санкцій Трамп навряд чи підтримає документ. Також невідомо, чи погодяться демократи надати Трампу широкі повноваження щодо скасування санкцій.

Законопроєкт передбачає введення 500% мита для країн, які купують енергопродукти у рф і не допомагають Україні.

Трамп готовий запровадити санкції проти рф, але хоче більше особистого контролю над ними, пише Politico.

Законопроєкт передбачаєжорсткі економічні заходи проти рф, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії — нафту, газ, уран та інші продукти.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.