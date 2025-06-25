Рубіо натякнув, що Сенат, швидше за все, прийме закон про посилення санкцій проти рф

Державний секретар США Марко Рубіо натякнув, що Сенат США, швидше за все, прийме закон про посилення санкцій проти рф після того, як завершить роботу над законопроєктом Дональда Трампа про податки і витрати, який, за його словами, може бути ухвалений вже цього тижня.

Про це пише Politico.

Рубіо, який піддався критиці під час вечері через небажання Трампа посилити жорсткість щодо Москви, визнав своїм європейським колегам, що росія є проблемою, яка стримує мирні переговори щодо припинення війни в Україні.

Але через кілька годин в інтерв’ю репортеру Politico, держсекретар Рубіо виклав аргументацію адміністрації щодо утримання від подальших санкцій проти росії: «Втратимо можливість говорити з ними про припинення вогню».

Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше цього досягти, ніж вони собі уявляють. Правда в тому, що тільки цього року було вбито понад 80 000 російських військових. Думаю, що якщо порівняти це з українськими цифрами, то вони набагато менші…, — наголосив Рубіо.