Франція хоче прийняти американських вчених, які тікають від Трампа

Американські вчені можуть переїхати до США

https://racurs.ua/ua/n204657-franciya-hoche-pryynyaty-amerykanskyh-vchenyh-yaki-tikaut-vid-trampa.html

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Влада Франції закликала науково-дослідні установи країни подумати над тим, як прийняти вчених, які залишають Сполучені Штати у відповідь на політику нового президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство AFP.

Після початку у січні другого президентського терміну Трампа його уряд скоротив фінансування федеральних досліджень і намагався звільнити сотні федеральних працівників, які працюють над дослідженнями в галузі охорони здоров’я та клімату.

Багато відомих дослідників вже ставлять під сумнів своє майбутнє в Сполучених Штатах, — написав міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Батіст у листі до наукових інституцій країни, — Ми, звичайно, хотіли б вітати певну кількість з них.

Батіст закликав лідерів наукових досліджень надсилати йому «конкретні пропозиції на цю тему, як щодо пріоритетних технологій, так і щодо наукових галузей».

Уряд «зобов'язується і не залишиться осторонь», додав він у заяві.

Розташований на півдні Франції Університет Екс-Марсель цього тижня вже оголосив про створення програми, спрямованої на запрошення американських дослідників, зокрема тих, хто працює над проблемами зміни клімату.

Університет заявив про нову програму для вчених, які «можуть відчувати загрозу або перешкоди» в США і хочуть «продовжувати свою роботу в середовищі, сприятливому для інновацій, досконалості і академічної свободи».

Директор французького Інституту громадського здоров’я ім. Пастера Ясмін Белкаїд в інтерв’ю французькій газеті La Tribune розповіла, що вона «щодня отримує дзвінки» від європейських і американських вчених, які живуть у США і шукають роботу.

Джерело: AFP