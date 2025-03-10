Російська агент у Харкові. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n204669-agentka-rf-u-harkovi-otruyila-viyskovogo-zsu-ta-gotuvala-vybuhivku-dlya-teraktiv.html

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Російську агентку затримали у Харкові — зловмисниця готувала вибухівку для терактів у місті.

Працювала на російські ФСБ місцева ІТ-фахівець, яка на замовлення російськи отруїла військового ЗСУ. Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом «волонтерської» допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту. Після цього постраждалого у тяжкому стані госпіталізували. Про це Служба безпеки України 10 березня повідомила у Facebook.

Також росіяни наказали зловмисниці виготовити саморобні вибухові пристрої та перемістити їх у схрони. Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу СВП вилучили безпосередньо у квартирі підозрюваної. Вибухівку зрадниця замаскувала під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російського крота викрили у Державному космічному агентстві. Зловмисник, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків, здавав ворогу координати критичних обʼєктів.