Українські ССО взяли у полон дев’ятьох окупантів. Фото:

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Обмінний фонд України поповнили бійці Сил спеціальних операцій.

Оператори 144-го центру ССО ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та взяли в полон дев’ятьох російських військових на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це Сили спецоперацій Збройних сил України 10 березня повідомили у Facebook.

Зазначається, що протягом кількох днів оператори БпЛА давали шанс росіянам зберегти життя — через закріплений на дроні гучномовець воїни вони закликали противника здатися.

Спочатку росіяни відмовилися це зробити. Тому бійці ССО зайшли в тил противника, замінували промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвали її. Після цього ворог все ж вирішив здатися.

Солдати рф почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі. Згодом дві групи по чотири та п’ять осіб попрямували в бік українських позицій. Серед окупантів були й поранені, яким українські військові надали першу домедичну допомогу.

Нагадаємо, у лютому в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляли, що росія не хоче обмінювати полонених українських «азовців» і морпіхів, однак зацікавлена в обміні строковиків і «кадирівців». Оскільки «Азов» у рф визнаний «терористичною організацією», то при поверненні «азовців» додому, Кремль зазнає репутаційних втрат.