Міноборони заявило про намір закупити 4,5 млн FPV-дронів для ЗСУ

Міноборони закупить 4,5 млн FPV-дронів для ЗСУ. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n204672-minoborony-zayavylo-pro-namir-zakupyty-4-5-mln-fpv-droniv-dlya-zsu.html

Ракурс

Масштабну закупівлю безпілотників для ЗСУ здійснить Міноборони.

Впродовж трьох років МОУ було і залишається найбільшим закупівельником дронів в Україні. А кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України, суттєво зросла. Про це заявив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський, передає прес-служба оборонного відомства.

За його словами, у 2023 році МОУ закуповували для армії тисячі дронів, а в 2024 році кількість придбаних БпЛА становила вже 1,2 млн штук. Цьогоріч їхня кількість суттєво зросте.

Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити, — зазначив Канєвський.

У 2025 році на закупівлю дронів оборонне відомство спрямує понад 110 млрд грн. У Міноборони наголосили, що всі плани закупівель на цей рік вже отримали бюджетні кошти, що дозволить якнайшвидше відправляти безпілотники на фронт.

Нагадаємо, у грудні минулого року Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ вітчизняного виробництва на постійну основу. Це повинно пришвидшити закупівлі цих систем.