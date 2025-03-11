Військовий літак F-16, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n204705-ukrayinski-f-16-ne-mojut-vstupaty-u-dvobiy-proty-su-35-ignat.html

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Винищувачі четвертого покоління F-16, які Україна отримала від західних партнерів, не можуть змагатися у двобої з російськими Су-35 через відсутність необхідних далекобійних ракет.

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНІАН.

Сьогодні ті F-16, які ми маємо від партнерів, не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 «один на один» у повітряному бою, — наголосив він.

Ігнат заначив, що про це неодноразового говорилося, у тому числі з боку українських пілотів про необхідність комплексного підходу з метою посилення Повітряних сил:

Потрібен комплексний підхід і наземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕБ. Відповідно, було б ідеально (мати ред.) повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн.

Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто, ракети класу «повітря-повітря» мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше і знищити його у повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає керовані авіабомби, — додав він.

Таким чином, українські літаки не можуть безпечно для себе збивати російські літаки, які скидають керовані авіабомби.

Джерело: УНІАН