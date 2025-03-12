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Ракурс
Знищення російської ракети, скріншот відео

ПвК «Захід» показало, як IRIS-T збиває російську крилату ракету (ВІДЕО)

12 бер 2025, 13:52
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ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету

Повітряне командування «Захід» сьогодні, 12 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення ворожої крилатої ракет зенітно-ракетним комплексом IRIS-T.

Вибухове відео: ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету, — вказано в описі відео.

На опублікованому відео показано як відбувається запуск зенітної ракети та подальше її влучання у ціль.

Джерело: Ракурс


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