Знищення російської ракети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204727-pvk-zahid-pokazalo-yak-iris-t-zbyvaie-rosiysku-krylatu-raketu-video.html

Ракурс

ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету

Повітряне командування «Захід» сьогодні, 12 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення ворожої крилатої ракет зенітно-ракетним комплексом IRIS-T.

Вибухове відео: ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету, — вказано в описі відео.

На опублікованому відео показано як відбувається запуск зенітної ракети та подальше її влучання у ціль.