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Знищення російської ракети, скріншот відео
ПвК «Захід» показало, як IRIS-T збиває російську крилату ракету (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204727-pvk-zahid-pokazalo-yak-iris-t-zbyvaie-rosiysku-krylatu-raketu-video.htmlРакурс
ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету
Повітряне командування «Захід» сьогодні, 12 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення ворожої крилатої ракет зенітно-ракетним комплексом IRIS-T.
Вибухове відео: ЗРК IRIS-T повітряного командування «Захід» знищує російську крилату ракету, — вказано в описі відео.
На опублікованому відео показано як відбувається запуск зенітної ракети та подальше її влучання у ціль.