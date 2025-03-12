Петро Порошенко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n204728-obvynuvachuvanyy-u-vbyvstvi-farion-planuvav-ubyty-poroshenka-y-zaymavsya-samoosvitou-advokat.html

Ракурс

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Зінченко потужно займався «самоосвітою».

Про це в інтерв’ю виданню «Ратуша» розповіла адвокат Наталія Романик, яка представляє в суді потерпілу — доньку Фаріон Софію Особу.

За словами адвокати, досудове слідство вже завершено. Всі обставини цієї справи розтаємнені, тож нині немає перепон у їхньому оприлюдненні.

Романик зазначила — вона переконана, що саме Зінченко стріляв у Ірину Фаріон:

І не тільки тому, що я представляю родину жертви. Щоб Ви розуміли — доказом провини людини є не якийсь конкретний предмет (скажімо, пістолет) чи добровільне зізнання, а сукупність цілої системи обставин, фактів, відео, експертиз тощо. Так-от, саме ця сукупність дає мені сьогодні всі підстави вважати, що підсудний Зінченко і є та людина, яка натиснула на курок пістолета 19 липня 2024 року.

За її словами, обвинувачуваний «потужно займався самоосвітою, студіюючи літературу досить специфічного характеру».

Романик зазначила — аналіз мобільного телефону Зінченка показав, що той завантажував з інтернету такі книжки: «Психологія допиту», «Настанови бійцям — початківцям російського опору», «Мистецтво допиту. Як домогтись визнання провини», «Посібник революційного терору», «Право на терор», «Російська кухня. Азбука «Домашнього тероризму», «Методика розслідування підпалів», «Електронний таймер. Детонатор», «Книга арештанта», «Робота з агентурою».

Також він вживав заходів із маскування, придбавши необхідні речі, такі як перука, накладна борода, штучні акне, у різних населених пунктах.

Не зайшов і придбав все в одному місці, а діяв виважено і спокійно. Будьмо відверті: Зінченко просто недооцінив кількість відеокамер на вулицях Львова. Які й допомогли розвінчати слідству алібі, котре він для себе потужно створював, зокрема й використовуючи ці посібники підготовки вбивці і терориста, — наголошує адвокат.

На її думку, обвинувачуваний через молодий вік не розумів, що злочинів, котрі б не залишали після себе слідів, не існує.

Звичайно, спіймати одинака набагато важче, ніж члена якоїсь організованої групи, але, погодьтесь, що вирахувати і спіймати дилетанта значно простіше, ніж професіонала. Саме тому він вже на шостий день і був в кайданках, — додала вона.

За словами Романик, повернувшись у Дніпро після 19 липня обвинувачений шукав інформацію про наступних потенційних жертв, про їхнє місце перебування, проживання, родини, роботу:

Наприклад, особливий інтерес в нього викликав Максим Бужанський. Також його цікавив депутат Геннадій Вацак та коли відбуваються сесії Вінницької обласної ради. Ось які кандидатури він розглядає як наступні жертви, цитую: «Ахметов, Бужанский, Глава ТЦК (если такой есть), Дмитрук, Вацак, Порошенко (было б идеально), Яценюк».

Також, за її інформацією, він гуглив низку прізвищ відомих бізнесменів з Дніпра і Вінниці.

Джерело: «Ратуша»