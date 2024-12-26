Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202525-spravu-pro-vbyvstvo-farion-perekvalifikuvaly-scho-zagrojuie-pidozruvanomu.html

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Справу про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон передали до суду.

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Підозрюваному Вʼячеславу Зінченку тепер загрожує довічне, бо його підозрюють в умисному вбивстві Фаріон через виконання нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю — п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Про це Офіс генерального прокурора 26 грудня повідомив у Telegram.

Слідство встановило, що 19 липня 2024 року у Львові підозрюваний вистрелив у Фаріон із пістолета та втік, жінка того ж дня померла в лікарні. Підозрюваний зробив це нібито через переконання в «національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою».

Ірина Фаріон була відома позицією щодо захисту української мови та культури. Слідство вважає, що підозрюваний Зінченко вважав це «розколюванням народної єдності» — і вбив її.

Нагадаємо, суд продовжив 18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 12 січня 2025 року.