ВРУ проголосувала за покарання для ТЦК. Фото:

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Законопроект про кримінальну відповідальність для голів ТЦК та ВЛК за порушення закону про мобілізацію підтримала Верховна Рада.

У середу, 12 березня, парламент 273 голосами ухвалив у першому читанні законопроект № 12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками Територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Ініціатори закопропроекту пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби.

Також відповідальність передбачена за порушення працівником ТЦК порядку призову громадян на військову службу.

ТЦКшників за порушення порядку призову громадян на військову службу пропонують позбавляти волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади (від року до трьох років).

Аналогічне покарання пропонується запровадити для голів та членів ВЛК за порушення проведення медичного огляду.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до 8 лютого та 9 травня 2025 року. Таким чином парламент вже 14 разів ухвалював рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні з початку повномасштабного російського вторгнення.