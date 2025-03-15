ЄС не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні у разі встановлення 30-денного припинення вогню

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ЄС не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні у разі встановлення 30-денного припинення вогню.

Про це пише DW.

Таку точку зору висловили дипломати із кількох країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 березня, незадовго до засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від «поганої», як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш сприятливий для себе момент для переговорів, — наголосив європейський дипломат у Брюсселі.

Декілька представників дипломатичного корпусу погодились з тим, що Євросоюз і його члени не повинні припиняти постачання зброї Києву, навіть якщо росія вимагатиме цього як умови перемир’я. За їхніми словами, під час потенційного припинення вогню Україну слід озброювати, а не навпаки.

Бої досі тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну «сталевим дикобразом. Ідея в тому, щоб, перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування у разі відновлення воєнних дій, — наголосив представник однієї з країн ЄС.

Засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому обговорюватимуть питання припинення вогню в Україні, відбудеться 17 березня. У Брюсселі наголошують, що оборона України безпосередньо пов’язана з безпекою Євросоюзу, і блок не сприймає жодних переговорів про майбутнє європейського континенту без участі ЄС.

Глави МЗС також обговорять ініціативу верховної представниці у закордонних справах Каї Каллас про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро.

За ці кошти планують профінансувати нові поставки артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони і ракет до них, а також навчання і спорядження цілих українських військових бригад протягом 2025 року.

У першому варіанті пропозиції Каллас конкретної суми допомоги не називали, однак тепер країни обговорюють доопрацьовану версію пропозиції з нижньою межею у 20 мільярдів євро.

20 млрд — це сума, яку Євросоюз виділив Україні 2024 року, 40 млрд покрили б потенційну відмову від допомоги США, які виділили 16 млрд 2024 року, — пояснив один із європейських дипломатів.

Як кажуть у Брюсселі, йдеться не про юридичні, а про політичні зобов’язання, і Каллас сподівається отримати максимально широку підтримку своєї ініціативи, аби швидко опрацювати технічні деталі.

Утім, дипломати не розраховують, що країнам вдасться ухвалити конкретне рішення на майбутньому саміті ЄС 20 і 21 березня. З одного боку, вони очікують, що Угорщина відмовиться приєднатися до цієї ініціативи і консенсусу в Євросоюзі не буде. З іншого, — навіть у разі створення коаліції з кількох членів ЄС ще залишаються питання у сфері практичної реалізації цього пакета допомоги, наприклад, щодо сум, термінів і розподілу навантаження між країнами.