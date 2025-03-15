“Махали руками й хрестилися”: у Часовому Яру українські військові дроном вивели цивільних з “нуля”

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Пілоти 24 ОМБр провели спецоперацію з порятунку цивільного подружжя у Часовому Яру. Українські оборонці вивели людей з «нуля» за допомогою дрона.

Помітити місцевих допоміг окупант, який блукав містом, допоки його не побачили захисники. Він заховався у підвал, у якому й мешкали врятовані.

Цивільні вибігли з підвалу, почали махати руками, хреститися, чоловік молився навіть. Ми прикріпили на «мавік» гучномовець і я повідомив, що в їхньому підвалі перебуває противник, тому по ньому буде нанесене вогневе ураження. Сказав їм відійти трохи далі, заховатися за стіною будівлі через два будинки, щоб їх не зачепило уламками чи боєприпасами — вони виконали вказівку, — каже військовий на псевдо «Скорпіон».

Зрештою чоловіка та жінку вдалося відвести на більш безпечну відстань, де їх і підібрали військовослужбовці.