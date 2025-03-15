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Пожежі в екосистемах України, фото: ДСНС

В Україні за добу вигоріло понад 320 га землі — ДСНС (ФОТО)

15 бер 2025, 18:54
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В Україні за минулу добу вигоріло майже 322 га землі.

Про це сьогодні, 15 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

76 га на Дніпропетровщині, 45 — на Житомирщині, понад 35 — на Харківщині та понад 28 — на Миколаївщині, — зазначили у відомстві. — Цей список можна продовжувати безкінечно. Попри щоденні застереження, люди продовжують спалювати траву, сміття та суху рослинність на своїх городах, подвір’ях і полях.

Зазначається, що за добу рятувальники 376 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах.

«Щоб виросла нова травичка…», — так пояснюють свої дії палії, коли їх зупиняють рятувальники. Але коли в країні йде війна, надзвичайники і так щодня стикаються з руйнуваннями, вибухами та обстрілами. Замість того, щоб рятувати, вони змушені гасити пожежі, які спричинили самі громадяни, — додали у відомстві.

У ДСНС наголошують, що такі пожежі — це безвідповідальність, котра нищить землю, отруює повітря та калічить людей.

А в цьому вогні кричать не лише люди. У ньому згорають безневинні тваринки — гинуть у страшних муках, — наголошують у відомстві. — Суха трава — не іграшка. Не додавайте вогню туди, де й так палає війна!

Пожежі в екосистемах України, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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