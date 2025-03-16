ВМС України знищили російську техніку та піхоту. Фото:

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Російські окупанти на Кінбурнській косі зазнали нових серйозних військових втрат.

ВМС Збройних сил України продовжують активно боротися з загарбниками на Кінбурнській косі, завдаючи значних втрат противнику. Захисники Очакова ефективно нищать техніку та живу силу ворога на стратегічно важливому напрямку. Про це Військово-морські сили ЗСУ 16 березня повідомили у Facebook.

Зазначається, що військові моряки здійснили кілька успішних атак, в результаті яких було знищено кілька одиниць ворожої техніки, а також значну кількість піхоти противника.

Як відомо, Кінбурнська коса — це вузький півострів, розташований на південь від міста Очаків, між Чорним та Азовським морями. Протягом війни з рф вона стала важливою військовою точкою, бо її контроль має велике значення для забезпечення безпеки південних морських кордонів України.

Також у ВМС поінформували, що минулої ночі під час повітряної атаки російських окупантів їхні бійці зуміли збити вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136.

Нагадаємо, днями військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ворожий радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 км в онлайн-режимі.