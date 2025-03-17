США припинять розслідування воєнних злочинів. Фото:

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США виходять із групи з розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Сполучені Штати Америки покинуть Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії рф проти України. Про це американці вже таємно повідомили європейські країни, які є частиною цієї розслідувальної групи. Очікують, що відповідні електронні листи члени групи отримають уже сьогодні, 17 березня. Про це повідомило видання New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що таке рішення є свідченням того, що адміністрація Трампа відходить від зобов’язань колишнього президента Джо Байдена притягнути російського диктатора володимира путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Також Білий дім вирішив скоротити роботу групи з аналізу воєнних злочинів, яка була створена у 2022 році для координацій зусиль Мінʼюсту у притягненні до відповідальності росіян.

Як відомо, Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України відкрили у липні 2023 року. Ця група збирає докази для обвинувачення російській владі — це проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу.

США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ у перший день свого другого президентського терміну. Білий дім звинувачує організацію у поганому управлінні під час пандемії Covid-19 та інших глобальних криз у сфері охорони здоров’я. США офіційно залишать ВООЗ у січні 2026 року.

Джерело: New York Times