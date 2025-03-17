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Знищення російської техніки, скріншот відео
Рашистам не вдалося заховати танк у лісосмузі на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204864-rashystam-ne-vdalosya-zahovaty-tank-u-lisosmuzi-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Російські загарбники готувалися до наступу на Харківщині, ховаючи свою техніку в лісосмугах.
Проте пілоти РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» вчасно її виявили й знищили, зірвавши плани противника. Відповідне відео сьогодні, 17 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано знищення безпілотниками ворожих танка Т-72 і МТ-ЛБ.
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