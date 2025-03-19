Ліквідація USAID - суд у США заборонив подальші скорочення на невизначений термін

https://racurs.ua/ua/n204914-likvidaciya-usaid-sud-u-ssha-zaboronyv-podalshi-skorochennya-na-nevyznachenyy-termin.html

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Суд у США постановив, що ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США — і заборонив подальші скорочення на невизначений термін.

Як повідомляє Associated Press, судова ухвала зобов’язує адміністрацію Трампа відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерних систем для всіх співробітників USAID, включаючи тих, кого відправили у адміністративну відпустку.

Водночас рішення не скасовує звільнення працівників і не відновлює агентство повністю.

Позов подали співробітники та підрядники USAID, які стверджують, що Маск і DOGE узурпували владу, яка за Конституцією належить лише обраним посадовцям або тим, кого затвердив Сенат.

Згідно з судовим рішенням, департамент під керівництвом Ілона Маска не зможе вживати будь-яких дій щодо USAID без схвалення уповноваженої посадової особи агентства — держсекретаря Марко Рубіо.

Білий дім поки що не відреагувала на рішення суду. Однак, згідно з американськими законами, судді не мають можливості примушувати виконавчу владу до виконання їхніх рішень.

Через кілька годин після оголошення рішення судді Чуана Ілон Маск у своєму твіттері зробив пару репостів публікацій з критикою 28871957) відправити їх у відставку. Один з таких постів був опублікований в акаунті Дональда Трампа в соцмережі Truth. Теодор Чуан був призначений федеральним суддею у 2014 році, за Обами.

Крім того, інший суд заблокував указ Трампа про заборону трансгендерним людям нести службу в американській армії. Суддя заявила, що указ президента, ймовірно, порушує конституційні права військовослужбовців.

Суддя Окружного суду Вашингтона Ана Реєс заявила, що указ президента, ймовірно, порушує конституційні права військовослужбовців. А втім, виконання свого рішення вона відклала на три дні, щоб дати адміністрації Трампа час на апеляцію.

27 січня Дональд Трамп підписав указ, у якому стверджується, що сексуальна ідентичність трансгендерних військовослужбовців «суперечить зобов’язанням солдата вести чесний, правдивий і дисциплінований спосіб життя, навіть в особистому житті» і шкодить військовій готовності.

Після цього глава Пентагону Піт Гегсет видав указ, який заборонив нести військову службу трансперсонам.