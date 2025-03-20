Україна отримала нову партію винищувачів F-16

https://racurs.ua/ua/n204930-ukrayina-otrymala-novu-partiu-vynyschuvachiv-f-16.html

Ракурс

Україна отримала нову партію винищувачів F-16 — розказав Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед журналістами увечері 19 березня.

Росіяни набрехали, що збили F-16. Брехня. F-16 ніхто не збив. А ось кілька літаків прилетіли в Україну, — зазначив він.

Втім він не уточнив скільки саме західних літаків отримала Україна від партнерів. Так само президент не уточнював, з якої країни вони прибули.

Раніше у рф заявили про нібито збиття F-16 над Сумщиною. Повітряні сили спростували фейк.

Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває! Пишаюсь нашими пілотами! — написав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Центрі протидії дезінформації також спростували російський фейк.

Перші багатоцільові винищувачі F-16 Україна отримала на початку серпня 2024 року.