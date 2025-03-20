У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку – центри переповнені

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У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.

Як пише місцеве видання NOS, муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені.

Цього тижня в Амстердамі ми були змушені відмовити десяткам людей, які залишилися без даху над головою, як і тижнем раніше, — каже радник амстердамського муніципалітету Рутгер Гроот Вассінк, який займається соціальними питаннями та питанням біженців.

За його словами, направити біженців до інших міст також неможливо, оскільки по всій країні зараз доступно менше ніж 35 місць, а рівень заповнюваності становить 99,8%.

Видання пише, що дотація, яку муніципалітети отримують за місце для прийому біженців, зменшилася з 61 до 44 євро на день на початку цього року. Це робить практично неможливим, особливо для невеликих муніципалітетів, утримувати пункти прийому без необхідності додавати гроші самостійно.

Для трьох чвертей муніципалітетів-учасників фактична вартість одного місця прийому становить від 55 до 60 євро на день, пишуть у своєму листі чотири великі міста (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага).

Для такого міста, як Гаага, це означає недоотримання 4 млн євро на рік. Таким чином, держава свідомо і незаконно порушує угоду про те, що муніципалітети отримують адекватне фінансування для виконання покладених на них завдань.

Тим часом Червоний Хрест Нідерландів помітив, що біженці з України все частіше звертаються до організації з проханням про допомогу. У грудні та січні понад 200 українців постукали в двері з проханням надати їм притулок. У лютому їх було вже понад 400.

З них 18 осіб повідомили, що провели принаймні одну ніч на вулиці, — каже прес-секретар організації Даніелла Браувер. Це також значно більше, ніж у попередні місяці.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 тис. 820 українців. З них 93 тис. 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.