Екснардепці Кормишкіній та її чоловіку суд виніс вироки у справі про незаконне збагачення.

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Екснардепці Кормишкіній та її чоловіку суд виніс вироки у справі про незаконне збагачення.

Обом призначили по 5 років вʼязниці й штрафи по 68 тисяч гривень, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки, бо вони пішли на угоду зі слідством і визнали, що винні.

Ірину Кормишкіну зобовʼязали перерахувати до держбюджету 20 млн грн. Разом подружжя має передати на ЗСУ ще 2 млн грн.

Кормишкіну звинуватили в незаконному збагаченні й умисному декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, у 2021—2022 роках нардепка отримала 20 млн грн необґрунтованих доходів. А її чоловіка Юрія визнали винним у відмиванні грошей й недостовірному декларуванні.

Судовий розгляд за клопотанням сторони захисту проходив у закритому режимі.

Суд визнав винною нардепку Кормишкіну у незаконному збагаченні та в недекларуванні майна, а її чоловіка Юрія — в недекларуванні та легалізації 20 млн грн, за які подружжя придбало будинок.

Так, Кормишкіна намагалася видати незаконно набуті 20 млн грн за подарунок її батька. Згодом ці активи колишня нардепка передала у позику своєму чоловікові, і той придбав за них будинок поблизу Одеси, де подружжя зараз і проживає.

При цьому у деклараціях за 2023 рік ні Кормишкіна, ні її чоловік про цей будинок та дві земельні ділянки, якими вони користувалися, не зазначили.

Екснардепці і її чоловіку призначили покарання у 5 років позбавлення волі зі штрафом 68 тис. грн, з позбавленням права протягом 2 років обіймати посади держслужби.

Нагадаємо, у лютому Кормишкіна склала повноваження нардепа.