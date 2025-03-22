Програму «Контракт 18−24» розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії

В Україні розширять програму “Контракт 18-24” ще на 9 бригад

https://racurs.ua/ua/n204999-programu-kontrakt-18-24-rozshyryat-sche-na-11-brygad-zsu-ta-nacgvardiyi.html

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До програми «Контракт 18−24″ найближчим часом долучиться низка інших підрозділів Збройних сил.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Окремо Паліса зазначив, що до програми також скоро приєднаються підрозділи Нацгвардії України.

Найближчим часом до програми долучаться:

3-тя окрема штурмова бригада;

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

93-тя окрема механізована бригада „Холодний Яр“;

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39-та окрема бригада берегової оборони;

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

До програми скоро приєднаються 12-та бригада спеціального призначення „Азов“ і 13-та бригада оперативного призначення „Хартія“», — розповів Паліса.

Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років, загальний річний дохід за якими може сягати 2 млн грн.

За даними заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси, напочатку до впровадження програми «Контракт 18−24» залучені шість бригад — чотири сухопутні, одна десантно-штурмова і одна морської піхоти. Після тестового періоду кількість бригад передбачається збільшити.

Військові, які служитимуть за програмою «Контракт 18−24», проходять базову і фахову військову підготовку упродовж трьох місяців. Також вони мають можливість отримати соціальні гарантії від держави: компенсацію оплати за житло на період служби, медзабезпечення, іпотеку під 0% річних за програмою «єОселя», право на безкоштовне навчання в українських вишах та можливість виїзду за кордон після закінчення контракту.

Законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.