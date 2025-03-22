«Альтернатива для Німеччини», згідно з новими опитуваннями, майже наздогнала блок ХДС/ХСС

https://racurs.ua/ua/n205001-pravi-populisty-adn-pislya-vyboriv-mayje-nazdognaly-partiu-merca.html

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Розрив між блоком ХДС/ХСС та «Альтернативою для Німеччини» скоротився лише до чотирьох відсотків. Згідно зі свіжим опитуванням інституту INSA, підготовленим спеціально для BILD, блок ХДС/ХСС втрачає один відсотковий пункт порівняно з минулим тижнем і опускається до 27%, тоді як АдН додає один пункт і виходить на 23%.

Для порівняння, у листопаді минулого року перевага блоку над АдН становила 14%, а на виборах 23 лютого майже 8%. Нині ж рейтинги ХДС/ХСС та АдН зблизилися до мінімуму за останній час.

АдН виграє за рахунок розчарування виборців у ході переговорів між ХДС/ХСС та СДПН. Питання про борги вирішено не так, як обіцяли перед виборами. Деякі виборці тепер переходять до АдН, — пояснює керівник INSA Герман Бінкерт.

Втрати фіксуються в інших партій. СДПН втрачає один пункт та опускається до 15%, «Зелені», навпаки, додають один пункт і виходять на 12%. Позиції Лівої партії (10%), «Альянсу Сари Вагенкнехт» (5%) та ВДП (3%) залишаються без змін.

У Німеччині старий склад бундестагу 18 березня змінив Основний закон. Ідеться про правило боргового гальма, яке не дозволяло уряду позичати понад 1% ВВП. У ФРН створили спеціальний інфраструктурний фонд у 500 млрд євро, частина з якого фінансуватиме переозброєння німецької армії. Для змін у конституцію ХДС-ХСС і соціал-демократи пішли на угоду із зеленими. У новому складі бундестагу такої можливості коаліція не матиме, адже для ухвалення змін до Основного закону необхідно дві третини голосів, натомість у Мерца, Шольца та зелених загалом буде приблизно 58%.