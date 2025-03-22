Зеленський підписав довгоочікуваний законопроєкт про підвищення акцизу на цигарки, – нардеп

https://racurs.ua/ua/n205005-zelenskyy-pidpysav-dovgoochikuvanyy-zakonoproiekt-pro-pidvyschennya-akcyzu-na-cygarky-nardep.html

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Президент Володимир Зеленський підписав довгоочікуваний законопроєкт про підвищення акцизу на цигарки.

Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел «з міжнародних фінансових інституцій» та уряду, — повідомив у своєму ютубі нардеп Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11090 ще 4 грудня 2024 року, після чого його було направлено на підпис Зеленському. За словами Железняка, непідписання законопроєкту з грудня 2024 року коштувало бюджету недоотриманих 2091,6 млн грн.

Він додав, що одразу після підписання, ціни на цигарки можуть зрости на 40 гривень.