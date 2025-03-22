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Ракурс
Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 бер 2025, 21:07
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Президент України Володимир Зеленський 22 березня провів засідання військового кабінету в Харкові.

Він повідомив, що заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському — і перебіг операції в Курській області.

Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії, — написав президент.

«Ракурс» писав, що президент 22 березня відвідав прифронтовий Покровськ.

Джерело: Ракурс


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