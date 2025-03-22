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Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове
Зеленский провел заседание военного кабинета в Харьковеhttps://racurs.ua/n205007-zelenskiy-provel-zasedanie-voennogo-kabineta-v-harkove.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 22 березня провів засідання військового кабінету в Харкові.
Він повідомив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.
Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському — і перебіг операції в Курській області.
Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії, — написав президент.
«Ракурс» писав, що президент 22 березня відвідав прифронтовий Покровськ.