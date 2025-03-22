Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове

Президент України Володимир Зеленський 22 березня провів засідання військового кабінету в Харкові.

Він повідомив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському — і перебіг операції в Курській області.

Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії, — написав президент.