Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: НСЖУ

https://racurs.ua/ua/n205018-rosiyska-dronova-ataka-poshkodyla-ofis-zmi-u-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві внаслідок російської дронової атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 23 березня, серйозно постраждав офіс новинного сайту OBOZ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Національна спілка журналістів України.

Зазначається, що внаслідок удару:

вибито вікна та двері офісу;

пошкоджено відеостудію OBOZ TV;

зруйновано центральний вхід;

виведено з ладу частину обладнання.

В основному постраждала будівля студії, бо вона ближче до приміщення, по якому був приліт, — цитує НСЖУ головного редактора видання Лесю Гасич. — Є пошкодження кількох камер. Не знаємо поки що по студійному світлу, бо нас вимкнули від електрики. Але слава Богу, що всі цілі.

У НСЖУ зазначили, що вже інформує Міжнародну та Європейську федерації журналістів, Комітет захисту журналістів (США) про черговий воєнний злочин росії проти українських медіа.

На сайті OBOZ.UA повідомляється, що під час російської атаки суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля — там спалахнула пожежа і загинули батько та його п’ятирічна дитина. У будівлі, де розташований офіс видання, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.