Вертольоти ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗС України

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Повітряні сили ЗСУ завдали росіянам нових відчутних втрат.

У п’ятницю, 21 березня, українські військові вдарили та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Збройних сил рф у Дніпрянах, що на окупованій території Херсонської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ 23 березня повідомив у Facebook.

Внаслідок успішної атаки були знищені російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами окупантів. Таким чином загарбників позбавили можливості воювати проти українських Сил оборони в цьому районі.

Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по району зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку, які перебували в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області. Місце розміщення сил противника було повністю зруйноване.