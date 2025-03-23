Пожежі в Україні. Фото: ДСНС

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Паління трави призвело до масштабних пожеж в Україні.

У суботу, 22 березня, в екосистемах була зафіксовано 1 тис. 263 пожежі. Вогонь знищив понад 966 га територій. Такі пожежі виникають, бо громадяни палять суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Вінницькій області вигоріло понад 78 га територій, а рятувальники ліквідували 96 пожеж. На Львівщини 145 пожеж знищили все живе на площі понад 28 га. Пожежники зуміли врятувати 14 будівель та автомобіль.

На Івано-Франківщині були зафіксовані 92 пожежі на площі майже 6 га, а в Черкаській області сталося 57 пожеж. У селі Мошни 71-річний чоловік отримав опіки легкого ступеня.

У Хмельницькій області 43 пожежі поширилися на площу понад 133 тис. кв. м. Подекуди вогонь наближався до житлових будинків, яле рятувальникам вдалося вчасно зупинили полум’я.

У Рівненській області за минулу добу сталося 76 пожеж в екосистемах і вигоріло понад 53 га землі. Поліція Рівненщини поінформувала, що в у селі Дерев’яне під час ліквідації чергового загоряння сухостою рятувальники знайшли мертвим 76-річного чоловіка.

А в селі Охматків місцеві знайшли без ознак життя 83-річну місцеву жительку. Вона загинула, коли спалювала сміття.

Нагадаємо, 11 березня через паління трави на території України була зафіксована 871 пожежа. Внаслідок цього вигоріло 555 га землі. Найбільше пожеж зафіксовано у Житомирській, Львівській та Вінницькій областях.