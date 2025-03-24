Венс: Трамп може забрати Гренландію, і йому начхати на обурення Європи

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Віце-президент США Джей Ді Венсі заявив, що Дональд Трамп може забрати Гренландію, і йому начхати на обурення Європи.

Данія, яка контролює Гренландію, не робить свою роботу добре, і вона не є добрим союзником. Тож, якщо ви спитаєте себе, чи можемо ми забезпечити суверенну безпеку, якщо це потребує більше територіальних інтересів в Гренландії, то це те, що президент Трамп збирається зробити, тому що йому байдуже, що будуть кричати в Європі. Він ставить на перше місце інтереси американських громадян, — заявив Венс каналу Fox News.

Єдина загроза для Гренландії — це США. Так відповів Венсу голова Комітету з оборони парламенту Данії Расмус Ярлов. Він відповів віце-президенту США у соцмережі X.

Факти, які повинен зрозуміти американський уряд:

Гренландія перебуває під данською короною з 1380 року. Це повністю інтегрована частина Данії, і гренландці є громадянами Данії. Лише 6% жителів Гренландії воліли б бути американцями, а не данцями. Єдина політична партія, яка заявила, що довіряє Дональду Трампу, отримала 1% і не отримала жодного місця в гренландському парламенті на виборах кілька тижнів тому. Жоден член гренландського парламенту не хоче стати американцем. Всі вони вважають залякуванням і загрозою те, що США не поважають, що «ні» не означає «ні». З боку Китаю немає ніякої загрози для Гренландії, і Китай не має присутності в Гренландії. Єдина загроза для Гренландії — це США. Данія не продасть Гренландію. Данія не прийме і заблокує будь-які спроби підкупу гренландців. Данія не змінить своєї позиції, незважаючи на погрози з боку США.

Цього тижня делегація США на чолі із дружиною віцепрезидента Джея Ді Венса відвідає Гренландію.

Уша Венс очолить делегацію, до складу якої також увійдуть радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц та міністр енергетики Кріс Райт. Волц і Райт планують відвідати американську військову базу в Гренландії, де отримають брифінги від американських військовослужбовців.

Потім вони долучаться до Венс, щоб відвідати історичні місця та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.

Раніше у столиці Гренландії Нууку близько 1000 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти політики Дональда Трампа. Мітингувальники протестували проти наміру Трампа анексувати Гренландію і приєднати острів до Сполучених Штатів.

Хода завершилася біля американського консульства в Нууку. Учасники акції вийшли з плакатами:

«Янкі, йдіть додому», «Ми не продаємося» і «Змусимо Америку піти геть».

Серед протестувальників був і в. о прем'єра Гренландії Егеде Муте.

13 березня президент США Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що приєднання Гренландії до американської території відбудеться, оскільки це «необхідно для міжнародної безпеки».