СБУ затримала ще одну агентку ворога в Одесі, яка чекала на окупацію міста

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Військова контррозвідка СБУ затримала ще одну агентку ворога в Одесі.

Як встановило розслідування, 39-річна місцева безробітна «чекала на окупацію Одеси».

Про це вона писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у телеграм-каналах. Так вона потрапила до уваги ФСБ і після дистанційного вербування почала збирати геолокації Сил оборони для коригування авіаударів рф.

Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах.

Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці «евакуацію» до рф через треті країни з подальшим працевлаштуванням в росії.

Фігурантку викрили на початковому етапі розвідактивності, задокументували і затримали у власній оселі.

Під час обшуку у неї вилучено телефон і планшет з анонімними чатами.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою.