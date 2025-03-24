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Ракурс
Двоє садівників спиляли дерево - майже 400 поїздів у Німеччині спізнилися

Двоє садівників спиляли дерево — майже 400 поїздів у Німеччині спізнилися

24 бер 2025, 12:58
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Поліція Німеччини підозрює двох людей у пошкодженні залізничної лінії між Гамбургом і Ганновером. Це призвело до її одноденного закриття, і як наслідок — затримки сотень потягів DB.

Про це пише Der Spiegel.

Повідомляється, що 57-ми та 55-річний садівники, імовірно, зрубали дерево, яке впало на контактну мережу між містами Целле та Ульцен у Нижній Саксонії. За даними журналістів, дерево заважало чоловікам, оскільки його гілки переросли через паркан на їхню ділянку.

У поліції кажуть, що вони неодноразово, але безрезультатно просили керівництво залізниці обрізати дерево діаметром 17 см. Дерево знаходилося в безпосередній близькості від залізничного полотна, а отже, належало DB. Двоє громадян не повинні були вдаватися до активних дій.

Як наслідок — 382 потяги мали перебої у русі: були перенаправлені, затримані або взагалі скасовані. Загальний час затримки склав понад 20 тис. хвилин.

Джерело: Ракурс


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