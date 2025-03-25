Наслідки нальоту БпЛА. Фото: ОВА, ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205061-rf-cilu-nich-atakuvala-ukrayinu-dronamy-postrajdaly-sim-oblastey.html

Ракурс

Масовану атаку дронів здійснила росія по Україні.

У ніч на 25 березня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та запустив 139 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Чауди в окупованому Криму та російських Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ 25 березня повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Захисникам вдалося збити 78 дронів на півдні, півночі та в центрі країни, а 34 БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

У Полтавській області внаслідок дронової атаки у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Пожежу оперативно ліквідували, але працівників підприємства постраждали. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.

А в Запорізькому районі внаслідок атаки дронів-камікадзе були поранені 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Від госпіталізації вони відмовилися. Також в одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка.

На Харківщині окупанти масовано атакували Ізюм ударними безпілотниками — в ОВА зафіксували удари 14 дронів. Горіла цивільна інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила.

У ДСНС поінформували, що в на території Фастівського та Бориспільського районів Київщини було ліквідовано загорання на територіях складів що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА. Жертви та потерпілі відсутні.

Також вчора ввечері ворог завдав удару по одному із сіл, яке розташоване неподалік Сум. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок та суха рослинність. Пожежу згодом вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, 24 березня російські загарбники завдали ракетного удару по центу міста Суми. Внаслідок обстрілу постраждали 88 осіб, серед них — 17 дітей.