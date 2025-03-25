Наслідки ракетного удару в Сумах. Фото: ДСНС

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Кількість постраждалих у Сумах знову зросла внаслідок вчорашнього ракетного удару.

Станом на зараз відомо про 101 пораненого. Серед них — 78 дорослих та 23 дитини. Наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Водночас Сумська міська рада поінформувала у Telegram, що в місті продовжується ліквідація наслідків обстрілу. На місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники та волонтери.

Зазначається, що власникам пошкоджених помешкань видають необхідні для аварійного ремонту будматеріали, розпилюють OSB-плити та допомагають закривати вибиті вікна. Також відповідні служби працюють над відновленням електропостачання, опалення, води та газу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для розбору будівельних матеріалів залучена спецтехніка. А верхолази демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхівках та тимчасово відновлюють пошкоджені вибуховою хвилею покрівлі та вікна. На місці події також залучені кінологічні розрахунки.

Нагадаємо, 24 березня російська армія завдала ракетного удару по центу міста Суми. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, школа й лікарня. Також виникла низка пожеж. Вчора було відомо про 88 постраждалих, серед них — 17 дітей.