На Чернігівщині знищують цвинтар з похованнями жертв Голодомору

https://racurs.ua/ua/n205071-na-chernigivschyni-znyschuut-cvyntar-z-pohovannyamy-jertv-golodomoru.html

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В Івківцях на Чернігівщині знищують цвинтар з похованнями жертв Голодомору.

Місцеві кажуть, що про роботи на кладовищі їх ніхто не попереджав. Вони одразу звернулися до селищного голови з проханням зупинити їх.

Селищний голова натомість заявив, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету. А ділянка, де проводять грейдерування, — не вважається кладовищем.

Згідно з Національною книгою пам’яті, в роки Голодомору в Івківцях загинуло щонайменше 162 людини. Більшість з них поховані на цьому кладовищі.

І це лише ті, чиї імена встановлено. Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Селяни дотепер відвідують могили рідних.

Цвинтар у Івківцях зазначається одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду», яка була створена співробітниками Музею Голодомору ще у 2019 році.

Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської ТГ та голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.