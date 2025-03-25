Агентство США з глобальних медіа частково відновлює фінансування для «Радіо Свободи»

Агентство США з глобальних медіа частково відновлює фінансування для для «Радіо Свободи»

https://racurs.ua/ua/n205079-agentstvo-ssha-z-globalnyh-media-chastkovo-vidnovluie-finansuvannya-dlya-dlya-radio-svobody.html

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Для «Радіо Свободи» Агентство США з глобальних медіа частково відновлює фінансування.

Мовник «Радіо Вільна Європа"/ «Радіо Свобода» (RFE/RL) отримає частину грошей, які для нього виділив Конгрес. Цього фінансування вистачить на два тижні роботи.

На судовому засіданні юристка Міністерства юстиції, яка представляла Агентство, стверджувала, що угода про грант між USAGM і RFE/RL дає Агентству право розірвати угоду, якщо «Радіо Свобода» не дотримується викладених у ній положень.

Ми впевнені, що закон на нашому боці, оскільки Конституція США надає Конгресу виключні повноваження розпоряджатися бюджетом. Незаконно відмовляти нам у коштах, які Конгрес уже виділив «Радіо Свобода» на решту цього фінансового року, — заявив президент і головний виконавчий директор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

Мовник продовжує шукати доступ до решти грантових грошей, які мають йому виплатити на весь 2025 бюджетний рік (до 30 вересня 2025 року). У найближчі тижні суд вирішить, що з цим робити.