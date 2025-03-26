Директорка музею Берлінського муру народила десяту дитину у 66 років

https://racurs.ua/ua/n205095-dyrektorka-muzeu-berlinskogo-muru-narodyla-desyatu-dytynu-u-66-rokiv.html

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Директорка Музею Берлінської муру, родом з Києва, Александра Гільдебрандт народила свою десяту дитину у віці 66 років.

Пологи відбулися за допомогою кесаревого розтину в клініці Шаріте. Син з’явився на світ минулої середи. Як повідомляє Bild, після свого 53-річчя Гільдебрандт народила восьмеро дітей, у тому числі двійню. У неї також двоє вже дорослих дітей.

Мати велику родину — це чудово, — пояснила керівниця приватного музею на Чекпойнт Чарлі.

Вона хоче заохотити людей народжувати більше. Восьмеро її дітей з’явилися на світ за допомогою кесаревого розтину.

Пані Гільдебрандт підкреслила, що веде здоровий спосіб життя:

Я харчуюся дуже здорово, регулярно плаваю протягом години, бігаю протягом двох годин, не палю і не п’ю і ніколи не використовувала контрацепцію.

Вона найстарша вагітна жінка, яку я доглядав у Шаріте. Це була здебільшого нескладана вагітність, — сказав Вольфганг Генріх, директор відділення акушерства Шаріте.

Пані Гільдебрандт переїхала до Берліна у 1990 році. З 2004 року жінка очолює Музей Берлінського муру. Також вона заснувала щорічну премію борцям за права людини.

На запитання, чи потрібна репродуктивна допомога при десятій вагітності, вона заперечує.

Я дуже здорово харчуюся, регулярно плаваю протягом години, бігаю протягом двох годин, не палю і не п’ю і ніколи не користувалася контрацепцією.

Вона не може зрозуміти, чому люди критикують її пізню вагітність або їх турбує кількість у неї дітей.