У застосунку «Резерв+» відбудуться технічні роботи, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n205128-u-rezerv-budut-tymchasovo-nedostupni-deyaki-poslugy-minoborony.html

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В електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» сьогодні, 27 березня, у період з 22.00 до 00.00 відбудуться технічні роботи.

Про це попереджає прес-служба Міністерства оборони.

Під час робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку Резерв+. Радимо завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міноборони повідомило, що у мобільному застосунку «Резерв+" тепер можна оформити відстрочки для людей з інвалідністю.