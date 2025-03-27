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В приложении «Резерв+» состоятся технические работы, фото: «Укринформ»

В «Резерв+" будут временно недоступны некоторые услуги — Минобороны

27 мар 2025, 18:41
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В електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» сьогодні, 27 березня, у період з 22.00 до 00.00 відбудуться технічні роботи.

Про це попереджає прес-служба Міністерства оборони.

Під час робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку Резерв+. Радимо завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міноборони повідомило, що у мобільному застосунку «Резерв+" тепер можна оформити відстрочки для людей з інвалідністю.

Источник: Ракурс


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