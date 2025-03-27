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В Україні за порушення правил мобілізації блокують банківські рахунки, фото:

Банківські рахунки 26 тис. громадян заблокували за порушення мобілізаційних правил

27 бер 2025, 21:49
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В Україні за порушення мобілізаційних правил заблокували банківські рахунки 26 тис. громадян.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на отриману від Міністерства юстиції відповідь на запит.

За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб, — відповіли у міністерстві й додали, що оновлені дані кількості блокувань рахунків з’являться після 1 квітня.

Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов’язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.

В Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації — за невчасне оновлення облікових даних або неявку в ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тис. грн для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми вищі.

У разі несплати накладених штрафів можуть застосовуватися додаткові санкції, зокрема арешт рахунків чи позбавлення водійських прав. Остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює суд.

Джерело: «РБК-Україна»


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