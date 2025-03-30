Під час розмінування на Київщині загинув полковник Олексій Колос

https://racurs.ua/ua/n205191-pid-chas-rozminuvannya-na-kyyivschyni-zagynuv-polkovnyk-instytutu-zbroyi-zsu.html

Ракурс

27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання з розмінування повітряного засобу ураження біля селища Глеваха Фастівського району Київської області загинув полковник Олексій Колос.

Про це повідомила Хмільницька міська рада.

Відомо, що офіцер народився 19 квітня 1981 року.

Був на посаді начальника науково-дослідного відділу дослідження та вивчення радіоактивної та ядерної зброї науково-дослідного управління розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України.

Брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, — кажуть у мерії.

30 березня у Хмільнику на Вінниччині прощатимуться із загиблим офіцером.

Поховають військового на Митницькому кладовищі в місті Хмільник.