Україна стала світовим лідером з експорту замороженої малини

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Україна вперше в історії стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, обігнавши Польщу та багаторічного лідера цього сегменту — Сербію. У 2024 році український експорт замороженої малини досяг рекордних 65 тисяч тонн, що на 34% більше, ніж роком раніше.

За останні три сезони Україна більш ніж удвічі збільшила поставки замороженої малини за кордон. Натомість Сербія зберегла попередні обсяги експорту, а Польща скоротила їх на 24%. Важливим фактором лідерства України є те, що вона практично не імпортує малину, тоді як Польща та Сербія закуповують значні обсяги для подальшого реекспорту.

Але багато українських компаній досі продають малину як сировину, яку польські переробники доопрацьовують, фасують і експортують за вищою ціною.

За останні три календарні роки експорт замороженої малини з України до Німеччини зріс у 4,5 раза, до Чехії — у 4,2 раза, до Австрії — у 33 рази та до Франції — у два рази. Також у 2024 році Україна вперше відправила понад 2 тис. тонн малини на ринки Бельгії, Італії та Литви.

Крім того, Україна продовжує динамічно нарощувати експорт замороженої малини на ринки Канади та США, які сплачують значно більшу ціну, ніж імпортери з Євросоюзу. При цьому Україна, яка ще три роки тому взагалі не постачала продукцію до цих країн, нині там уже нерідко випереджає за обсягом експорту конкурентів із Польщі.

З незвичайних напрямів експорту замороженої малини можна відзначити постачання комерційних партій української продукції до Аргентини та Саудівської Аравії.

Враховуючи високий рівень цін на малину у попередньому сезоні, на думку аналітиків EastFruit, у 2025 календарному році та в сезоні 2025/26 років варто очікувати на оновлення рекордів з обсягу експорту малини з України та подальшого зміцнення її лідерства. Зокрема, вже 2025 року Україна може обігнати Сербію за обсягом загального експорту замороженої малини.

Розвиток власної переробної індустрії дозволить Україні зберігати додану вартість у країні та підвищувати середню експортну ціну.