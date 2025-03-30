Ілон Маск має намір вплинути на вибори Верховного суду штату Вісконсин

https://racurs.ua/ua/n205193-mask-kupuie-vybory-verhovnogo-sudu-shtatu-viskonsyn.html

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Бізнесмен та очільник DOGE Ілон Маск має намір вплинути на вибори Верховного суду штату Вісконсин.

Він анонсував проведення мітингу, на якому планує особисто вручити два чеки по 1 млн дол. виборцям, які вже віддали свої голоси.

Нині контроль над судом незначною більшістю (4 проти 3) зберігають умовно ліберальні судді.

Маск та його партія витратили понад 12 млн дол. на підтримку консервативного кандидата Бреда Шимела.

Юристи застерігають, що ініціатива Маска може суперечити законодавству штату Вісконсин, яке забороняє надання матеріальної вигоди в обмін на голос, пише Electionlawblog.org.

Генеральний прокурор штату повідомив, що для запобігання проведенню цього заходу будуть вжиті юридичні заходи.

Пізніше в той же день Маск видалив свій пост. Наразі залишається невідомим, чи відбудеться мітинг.

На цих виборах Дональд Трамп підтримав суддю Шимела і провів з ним телефонну розмову в четвер увечері.

Шимел, суддя округу Вокеша, протистоїть на виборах у вівторок судді округу Дейн Сьюзан Кроуфорд. Кроуфорд підтримує широке коло демократів, включаючи ліберальних суддів, які мають більшість 4−3 у Верховному суді Вісконсіна, і колишнього президента Барака Обаму. Вихід на пенсію цього року ліберального судді ставить під загрозу контроль більшості над судом.

Також Маск пообіцяв 100 доларів кожному зареєстрованому виборцю Вісконсина, який підпише петицію або перешле її комусь іншому.

Це викликало питання про те, чи порушує петиція закон штату, згідно з яким пропонувати, давати, позичати або обіцяти позичити або дати що-небудь цінне, щоб спонукати виборця проголосувати або не голосувати, є кримінальним злочином.

Будь-яке юридичне оскарження платежів Маска може потрапити до Верховного суду штату Вісконсин.

Двопартійна коаліція урядових наглядових груп і колишніх урядовців, а також ліберальна юридична фірма з Медісона вже звернулася до генерального прокурора Вісконсина і окружного прокурора округу Мілуокі з проханням розслідувати платежі мільярдера виборцям.

Речник кампанії Кроуфорд Деррік Ханіман назвав анонсований візит Маска до Вісконсину «відчайдушним відволікаючим маневром в останню хвилину», щоб перетягти шальки терезів на свій бік.

Маск використовував майже ідентичну тактику перед виборами президента США минулого року, пропонуючи платити по одному мільйону доларів на день виборцям у Вісконсині та шести інших штатах, які підписали петицію на підтримку Першої та Другої поправок.

Тоді окружний прокурор Філадельфії подав позов до суду, намагаючись зупинити виплати відповідно до закону Пенсильванії. Але суддя сказав, що прокурори не змогли довести, що це була незаконна лотерея, і дозволив продовжити виплати до дня виборів.

Маск і групи, які він фінансує, вже витратили понад 20 мільйонів доларів на обрання Шимела, тоді як мільярдер Джордж Сорос дав два мільйони доларів на підтримку Кроуфорд, а губернатор штату Іллінойс від Демократичної партії Джей Бі Пріцкер пожертвував 1,5 мільйона доларів.

Перегони розгортаються на тлі того, що Верховний суд Вісконсина, як очікується, також винесе рішення щодо права на аборт, перерозподілу округів Конгресу, повноважень профспілок і правил голосування, які можуть вплинути на проміжні вибори 2026 року і президентські вибори 2028 року.

Вісконсин — один з небагатьох штатів, які є справжнім полем битви між республіканцями та демократами, що лише посилює увагу до судових перегонів, де вирішуватимуться правила голосування. П’ять з останніх семи президентських виборів у штаті були вирішені з різницею менше одного відсотка.