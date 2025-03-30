Терехов оновив дані про наслідки удару дронами по Харкову

https://racurs.ua/ua/n205196-terehov-onovyv-dani-pro-naslidky-udaru-dronamy-po-harkovu.html

Ракурс

Внаслідок вечірнього удару по Харкову 29 березня загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка.

35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані, повідомив 30 березня міський голова Ігор Терехов.

За його словами, найпідступніший удар — по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам.

Тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО — люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну.

Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. Це наслідки тільки однієї ночі.