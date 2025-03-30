Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Терехов оновив дані про наслідки удару дронами по Харкову

Терехов оновив дані про наслідки удару дронами по Харкову

30 бер 2025, 12:20
999

Внаслідок вечірнього удару по Харкову 29 березня загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка.

35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані, повідомив 30 березня міський голова Ігор Терехов.

За його словами, найпідступніший удар — по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам.

Тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО — люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну.

Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. Це наслідки тільки однієї ночі.

Там, де руйнування найбільші, — у трьох мікрорайонах — уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.

Холодногірський район також зазнав ударів. Поруйновані 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон. Завтра відкриваємо мобільний ЦНАП у 67-й школі, щоб допомога була доступною і там.

Ситуація складна, але Харків працює. Комунальники з першої хвилини після обстрілів ліквідовують наслідки. Станом на зараз уже закрили третину контурів. Усі комунальні послуги — в нормі.

Усім, чиє житло пошкоджене, пропонуємо розселення.

Громадський транспорт працює у штатному режимі. Електромережі відновили ще вночі.

Житлові будинки додатково обстежуємо, цифри щодо руйнувань, покрівель, комунікацій оновлюватимуться. Робота триває.

Світла пам’ять загиблим. Співчуття рідним, — написав Терехов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів