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Терехов оновив дані про наслідки удару дронами по Харкову
Терехов оновив дані про наслідки удару дронами по Харковуhttps://racurs.ua/ua/n205196-terehov-onovyv-dani-pro-naslidky-udaru-dronamy-po-harkovu.htmlРакурс
Внаслідок вечірнього удару по Харкову 29 березня загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка.
35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані, повідомив 30 березня міський голова Ігор Терехов.
За його словами, найпідступніший удар — по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам.
Тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО — люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну.
Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. Це наслідки тільки однієї ночі.
Там, де руйнування найбільші, — у трьох мікрорайонах — уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.
Холодногірський район також зазнав ударів. Поруйновані 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон. Завтра відкриваємо мобільний ЦНАП у 67-й школі, щоб допомога була доступною і там.
Ситуація складна, але Харків працює. Комунальники з першої хвилини після обстрілів ліквідовують наслідки. Станом на зараз уже закрили третину контурів. Усі комунальні послуги — в нормі.
Усім, чиє житло пошкоджене, пропонуємо розселення.
Громадський транспорт працює у штатному режимі. Електромережі відновили ще вночі.
Житлові будинки додатково обстежуємо, цифри щодо руйнувань, покрівель, комунікацій оновлюватимуться. Робота триває.
Світла пам’ять загиблим. Співчуття рідним, — написав Терехов.