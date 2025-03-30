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Сили оборони знищили переправу на Куп’янському напрямку
Сили оборони знищили переправу на Куп’янському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n205202-syly-oborony-znyschyly-perepravu-na-kup-yanskomu-napryamku.htmlРакурс
Сили оборони знищили переправу на Куп’янському напрямку.
Йдеться про важкий механізований міст, через який російські війська перекидали техніку на західний берег Осколу, повідомили в ОСУВ «Хортиця».
рф використовує застарілу бронетехніку, зокрема переобладнані танки Т-55 для транспортування особового складу.
Раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула розповів «Суспільному», що на півночі Харківщини в росіян є мета — зробити сухопутний коридор вздовж Осколу.
Бойові дії активізувалися поблизу селища Тополі, сіл Красного Першого та Кам’янки.
Армія рф намагається втілити свій намір, аби з меншими втратами перекидати особовий склад та техніку. Для них цей сухопутний коридор може стати варіантом, щоб далі можна було розвивати наступ за допомогою легкої або броньованої техніки, — пояснив Микула.
За його словами, наразі усі спроби росіян є невдалими, вони втопили у річці велику кількість техніки.